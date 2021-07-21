التربية ترد على المطالبات بتحويل الامتحانات النهائية الى الكترونية

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التربية ،اليوم الاربعاء، ان الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في الـ 21 منه، فيما اشارت الى ان الامتحانات ستكون حضورية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها الخليج 365، ان "الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس والاعدادي"، مؤكدا ان "امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الاول من اب والسادس الاعدادي في 21 منه وستكون حضورية".

واضاف، أنه "ضمن الصلاحيات الممنوحة للوزارة اصبحت امتحانات الثالث اربع مواد فقط"، مبينا ان "الوزارة جادة باتباع جميع الاجراءات والارشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات".

وتابع فاروق أن "الوزارة اكملت جميع الاجراءات اللوجستية والفنية لاجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز الا ان ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي احال دون اقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر اب"، مبينا انه "تم الانتهاء من اختيار المراقبين والمراكز الامتحانية ودفاتر الاختبارات،وان عدد من المدارس زودت بمولدات كهربائية وبعضها زود بخطوط من المولدات الاهلية القريبة".

ودعا المتحدث باسم التربية جميع الطلبة الى " الاستعداد للامتحانات ومراجعة المواد واغتنام هذه الفرصة"، موضحا ان "الوزارة حريصة كل الحرص على نجاح الطلبة وبتعليم جيد وعلى الجميع الاجتهاد وبذل الجهود للوصول للنجاح رغم الظروف الصعبة" .