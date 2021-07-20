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هل ينضم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي؟؟

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-20 | 23:36

هل ينضم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي؟؟

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أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم الثلاثاء بأن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يرغب في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، الصيف الجاري.

وينتهي عقد رونالدو بالرحيل مع يوفنتوس في العام المقبل، ولكن تقارير صحفية اشارت إلى أن النجم البرتغالي يرغب في الرحيل عن الفريق الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وارتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، لمالكه القطري ناصر الخليفي.

 

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رونالدو مرشح بقوة لارتداء قميص مانشستر سيتي، الذي يملك الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، بدءا من الموسم المقبل.

 

وأضاف التقرير، أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يبحث عن مهاجم من طراز رفيع لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو إلى .

 

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن تعقد مفاوضات مانشستر سيتي مع توتنهام لضم مهاجمه هاري كين، هو ما حول الدفة تجاه كريستيانو رونالدو.

 

وختم التقرير، بأن مانشستر سيتي على علم بأن يوفنتوس لديه اهتمام بمهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض الفريق الإنجليزي على "السيدة العجوز" عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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