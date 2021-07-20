بيان مقلق من مدير صحة الكرخ بشأن اصابات ووفيات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، وفاة 15 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا في مستشفيات الدائرة اليوم بعضهم من الشباب.

وقال الحجامي في بيان ورد للسومرية نيوز، "لا اريد ان اعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك ولكن يؤسفني جداً ان ابلغكم بوفاة خمسة عشر مريضًا مصابا بفايروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب".

واضاف، "لدينا اكثر من خمسمائة مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة وانهاك لمنتسبينا الشجعان واكثر من خمسة عشر الف آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحدة".

وتابع، "الوضع قابل للتعقيد اكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية، هذا نداء من اخوانكم في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لاجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من اهلنا، و القرار كله بيدكم".