سلالة 'دلتا' وراء 80% من إصابات 'كورونا' الجديدة في أمريكا

بغداد - ياسين صفوان - قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، إن السلالة ”دلتا“، إحدى سلالات كورونا، هي السبب في أكثر من 80 في المئة من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد عن 90 في المئة في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف السلالة دلتا السريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري. ومنذ ذلك الحين صارت سلالة كورونا المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.

وذكرت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الجلسة، إن متوسط عدد حالات الوفاة بكورونا في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

وتوقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في 12 يوليو / تموز الجاري، أن يصبح المتحور ”دلتا“ سلالة كورونا السائدة في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في 14 يوليو/ تموز الجاري من أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون له عواقب وخيمة، حيث يتفاقم الوضع الوبائي بسبب انتشار سلالة ”دلتا“ وقلة اللقاحات.

وبعد انخفاض الإصابات والوفيات في منطقة شرق البحر المتوسط لمدة ثمانية أسابيع، قالت المنظمة إن هناك زيادات كبيرة في الحالات في ليبيا وإيران والعراق وتونس، مع توقع ارتفاعات حادة في لبنان والمغرب.

وقال المكتب الإقليمي للوكالة في بيان إن ”منظمة الصحة العالمية قلقة من أن تزايد حالات كورونا قد يستمر في الأسابيع المقبلة، مع عواقب كارثية“.

وأضاف أن عدم الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و“زيادة التراخي من قبل المجتمعات“، فضلا عن انخفاض معدلات التطعيم، وانتشار المتغيرات الجديدة، هي المسؤولة عن ذلك.

وسلطت المنظمة الضوء على تونس باعتبارها الدولة التي لديها أعلى معدل وفيات مقابل عدد الأفراد، بسبب فيروس ”كورونا“ في المنطقة وفي أفريقيا، مشيرة إلى أن الحالات اليومية تضاعفت تقريبا في إيران على مدى أربعة أسابيع حتى أوائل يوليو/ تموز.