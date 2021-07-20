محافظ النجف يصدر بيانا هاما بشأن قطع الأبراج المغذية لمشاريع الماء الكبيرة

بغداد - ياسين صفوان - قال محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء ان سائق سيارة "حمل" قام قطع الأبراج المغذية لمشاريع الماء الكبيرة في المحافظة أثناء تفريغه حمولته.

وذكر الياسري في بيان للسومرية نيوز، انه "منذ الصباح والى الان جميع الملاكات الهندسية في مديرية ماء النجف الاشرف ودائرة الكهرباء تعمل بكل جهد وجميع الملاكات والكوادر في الانذار لاصلاح الابراج التي تغذي مشروع ماء الزركة الكبير ومشروع الغدير ومشروع ماء الكوفة التي تعرضت لاسقاط بسبب تصرف سائق سيارة حمل قام إسقاط الابراج اثناء تفريغ حمولته في المناطق الزراعية وفر هاربا تاركا النجف وابناءها بدون ماء".

واضاف ان "هناك اجراءات قانونية بحقه من قبل القسم القانوني في مديرية ماء النجف الاشرف".

وتابع، "الان جاري اصلاحها الابراج وفي الساعات القليلة القادمة سيتم ضخ الماء لجميع احياء النجف الاشرف".