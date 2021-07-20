العطواني يصدر بيانا هاما بشأن أزمة انقطاع المياه في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أصدر النائب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً بشأن أزمة المياه في العاصمة بغداد.

وقال العطواني في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، "يوم بعد آخر تتفاقم أزمة انقطاع الماء "المفتعلة" في منطقتي الكمالية والمعامل في حين تكتفي دائرة ماء بغداد بتقديم المبررات والوعود بالمعالجات دون حلول تذكر".

واضاف البيان، "إننا إذ نجدد تحذيرنا من وجود تلاعب باقفال الأنابيب المغذية لخزان الكمالية والعبيدي والمعامل، نؤكد وجود تحد آخر يتمثل بضعف ضخ المياه لمناطقنا وسببه تحويل احد مضخات مشروع ماء الرصافة إلى جانب الكرخ ما أدى إلى هذه الأزمة التي لم نشهدها في السنوات السابقة حيث كان التجهيز على مدار اليوم بلا انقطاع".