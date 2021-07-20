الصحة تتحدث عن الوضع الوبائي وفعالية اللقاحات

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ان جميع اللقاحات المتوفرة امنة وفعالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات للعراقية الاخبارية تابعتها الخليج 365، ان "معدل الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين سواء بلبس الكمام او اخذ اللقاحات".

واضاف، ان "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة"، لافتا الى ان "هناك تراخي مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات".

واشار الى ان "كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات امر غير مقبول، وقد يؤدي الى زيادة الاصابات".