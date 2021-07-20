الكاظمي يوجه باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، باستحداث مدن جديدة لتوزيعها على المواطنين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الكاظمي، وجه المحافظات كافة، بأخذ الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة؛ لاستحداث مدن جديدة خارج التصميم الأساس للمحافظات؛ لتوزيعها على المواطنين ضمن مبادرة توزيع الأراضي السكنية".

وأضاف البيان، أن "التوجيه تضمن الإيعاز إلى دوائر المحافظات ذات العلاقة كافة، بالإسراع في إكمال المتطلبات اللازمة من قبل وزارة الاعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة".