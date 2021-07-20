القبض على 24 متهما وفق مواد مختلفة في واسط

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 24 متهما وفق مواد قانونية مختلفة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهودها المتواصلة للحد من الجريمة والقبض على الجناة، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم، وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 24 متهما وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن "عمليات القاء القبض طالت ايضا عددا من المخالفين للقانون".