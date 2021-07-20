السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن الإقامة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة

بغداد - ياسين صفوان - قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آليا دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التي نشرت القرار الجديد، أن المديرية العامة للجوازات قامت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 / 8 / 2021م.

وأشارت الوكالة إلى أن ”هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله – وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية“.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بحيث يكون أولا تمديد صلاحية الإقامات

وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 / 8 / 2021م.

وثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى ذات التاريخ.