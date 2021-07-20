عمليات البصرة تكشف تفاصيل خطتها الخاصة خلال العيد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، وضع خطة أمنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات البصرة العقيد ثائر عيسى نجم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، أن "قيادة عمليات البصرة اعدت خطة أمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لحماية المساجد والأماكن الحيوية التي يتجمع فيها المواطنون، ومنها المتنزهات، ومدينة الألعاب، ومركز المحافظة".

واضاف أن "جميع هذه الأماكن ستتم حمايتها من قبل القوات الأمنية الموجودة ضمن محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "ذلك يعد من ضمن الواجبات الاعتيادية لقيادة عمليات البصرة بهدف حماية المواطنين".