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ريال مدريد يصدر بيانا بشأن صفقة دافيد ألابا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-20 | 19:00

ريال مدريد يصدر بيانا بشأن صفقة دافيد ألابا

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد تقديم لاعبه النمساوي لوسائل الإعلام دافيد ألابا، المنضم خلال الصيف الجاري إلى صفوف النادي الملكي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "يعلن النادي أنه سيقدم دافيد ألابا كلاعب جديد في ريال مدريد، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرا في المدينة ".

 

وأضاف: "سيظهر دافيد ألابا بعد ذلك أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".

 

يذكر أن دافيد ألابا (29 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع فريق من بايرن ميونخ الأماني.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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