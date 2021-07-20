انت الان تتابع خبر توضيح جديد من عمليات بغداد بشأن حظر التجوال الجزئي والوضع الأمني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سليم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "الاجهزة الاستخبارية تبذل جهوداً بتوجيه من القائد العام للوصول الى المضافة التي انطلق منها الانتحاري الذي فجر نفسه في احد الاسواق الشعبية بمدينة الصدر".واشار سليم الى ان "عمليات بغداد عززت انتشار القطعات الأمنية بقوات اضافية لحماية ومسك المناطق المكتظة بالمواطنين خلال فترة عيد الأضحى".

ولفت سليم الى ان "عمليات بغداد مستمرة بتنفيذ حظر التجوال الجزئي من الـ12 ليلاً ولغاية الخامسة فجراً مع تشديد الإجراءات الوقائية".

واوضح ان "حظر التجوال الجزئي أسهم في تقليل الاصابة بفيروس كورونا"، مبينا ان "عمليات بغداد ليست المسؤولة الاولى في محاسبة المخالفين للحظر الجزئي".



وتابع ان "متابعة الاجراءات الصحية في المطاعم وغيرها من مسؤولية وزارة الصحة وهي من تقرر الاغلاق او فرض غرامة من عدمه"، منوها بأن "عمليات بغداد توفر الاسناد لتلك الجهات".

واستدرك سليم بالقول، إن "اغلاق بعض الطرق مطلوب لاسيما أن الالتزام باجراءات الحظر متفاوتة من قبل المواطنين بين منطقة واخرى".

وتابع أن "هناك مراعاة للجانب الانساني والخدمي في تطبيق اجراءات الحظر الجزئي".

وأكد سليم أن "هناك أكثر من الف واربعمئة كاميرا موجودة في شوارع بغداد والعمل جارٍ على نصب أخريات"، مشيرا الى تسليم جميع تلك الكاميرات الى وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وبين أن "الكاميرات اسهمت في الوصول الى عدد من منفذي العمليات الارهابية والجرائم المنظمة".