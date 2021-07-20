الكاظمي مهنئاً بالعيد: إرادة الحياة انتصرت وسوف تنتصر في كلّ أوانٍ على الإرهاب والفساد

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "إرادة الحياة الحرة الكريمة انتصرت، وسوف تنتصر في كلّ أوانٍ على الإرهاب، والفساد، والسلاح المُنفلت، والنيات الغادرة".

وأضاف، أن "شعبنا العراقي العظيم شعبُ حياةٍ وبناءٍ وإصلاحٍ وأملٍ مهما حاول الطامعون سرقة أفراحه".



وتابع الكاظمي، "الرحمة لشهداء العراق، وكل عام وأنتم بعزٍّ وكرامة".