إحباط محاولة لتهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي ضبطت عجلة محملة بمادة (اراكيل الكترونية) مخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب".

وأضافت أن "عملية الضبط تمت لأن تلك المواد ممنوعة من الاستيراد أو التصدير بموجب القرارات الرسمية".

