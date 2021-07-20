انت الان تتابع خبر إحباط محاولة لتهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير بمنفذ طريبيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب مواد ممنوعة من الاستيراد والتصدير في منفذ طريبيل الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها في منفذ طريبيل الحدودي ضبطت عجلة محملة بمادة (اراكيل الكترونية) مخفية بطريقة مُحكمة معدة للتهريب".
وأضافت أن "عملية الضبط تمت لأن تلك المواد ممنوعة من الاستيراد أو التصدير بموجب القرارات الرسمية".
وأضافت أن "عملية الضبط تمت لأن تلك المواد ممنوعة من الاستيراد أو التصدير بموجب القرارات الرسمية".