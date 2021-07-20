تركيا تُدين تفجير مدينة الصدر: الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء انفجار وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد بيوم عرفة".

ودانت الوزارة بشدة "الهجوم الإرهابي الغادر"، معتبرةً أن "الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار في العراق".



وترحمت وزارة الخارجية على أرواح الضحايا، متمنية الشقاء العاجل للمصابين جراء الهجوم.

وأردف البيان: "نقدم تعازينا للحكومة العراقية ولشعب العراق الصديق والشقيق، ونجدد التأكيد على استعدادنا لتقديم كل أنواع الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب".

ومساء الإثنين، استهدف تفجير انتحاري، تبناه تنظيم داعش الإرهابي، في سوق الوحيلات الشعبي شرقي العاصمة بغداد، أسفر عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيان أصدرته خلية الاعلام الامني.

