انت الان تتابع خبر الكاظمي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي تطلع العراق لدعم إصلاحاته في إطار الورقة البيضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلالها بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي أجرى مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلالها بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك".

وأعرب الكاظمي بحسب بيان مكتبه عن "تمسك العراق بنهج أفضل العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب وتقديمها أنموذجاً للتنمية كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية".



وأكد الكاظمي "تطلعه إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار الورقة البيضاء التي تنطوي على إصلاحات مالية، واقتصادية، ومؤسساتية، وما تواجهه من تحديات كبيرة؛ بسبب وجود أطراف عديدة متضررة منها".

وبحسب البيان "ناقشت المكالمة أيضاً التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال".

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، "سعيه لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه، وأكد أيضاً دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل".

وأشاد ميشيل بـ"الدور الإقليمي المتنامي للعراق، وبيّن أن المجلس الأوروبي يعد العراق شريكاً أساسياً ومفضلاً في المنطقة".

