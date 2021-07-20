ايران تعلن استعدادها لرفع مستوى المحادثات مع السعودية

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على العلاقات الإيرانية السعودية قائلا: "المحادثات الإقليمية ضرورة دائمة، وإيران ترحب بالمفاوضات مع السعودية للوصول إلى نتائج إيجابية".

وأضاف: "المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، و نحن نعبر عن التزامنا بتداوم المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات".



وتابع ربيعي: "في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له".