انت الان تتابع خبر ايران تعلن استعدادها لرفع مستوى المحادثات مع السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت الحكومة الايرانية، اليوم الثلاثاء، أنه في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات بين إيران والسعودية، واتفق الطرفان على ذلك، فإنها مستعدة له.
وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على العلاقات الإيرانية السعودية قائلا: "المحادثات الإقليمية ضرورة دائمة، وإيران ترحب بالمفاوضات مع السعودية للوصول إلى نتائج إيجابية".
وأضاف: "المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، و نحن نعبر عن التزامنا بتداوم المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات".
وتابع ربيعي: "في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له".
وأضاف: "المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، و نحن نعبر عن التزامنا بتداوم المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات".
وتابع ربيعي: "في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له".