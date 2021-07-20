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البرلمان العربي يدين تفجير مدينة الصدر

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بغداد - ياسين صفوان - أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء الإثنين؛ وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان - عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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