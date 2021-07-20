واشنطن.. صدور أول حكم بسجن متهم باقتحام الكابيتول

وبهذا الحكم أصبح هودجكينز أول شخص يتم سجنه بين حوالي 500 من مثيري الشغب يواجهون تهما جنائية تتعلق بالهجوم على الكابيتول.

وأقر هودجكينز (38 عاما) في الثاني من يونيو بـ"عرقلة إجراء رسمي"، حيث كان الكونغرس بصدد التصديق رسميا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر الماضي عندما انتشر أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في المبنى.



وقال هودجكينز خلال جلسة النطق بالحكم إنه "نادم وآسف" على أفعاله وأقر بأن سلوكه ربما شجع الآخرين على ارتكاب أعمال هدامة.

وأضاف: "كان قرارا أحمقا من جانبي وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

وقال مسؤول في قطاع إنفاذ القانون إن 17 شخصا أقروا حتى الآن بالتهم المنسوبة إليهم بأعمال الشغب.