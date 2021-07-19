كشف أعداد العسكريين والنازحين والسجناء في انتخابات العراق

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ايلاف من لندن: فيما اكد العراق والامم المتحدة الاثنين على ضرورة توفير شروط انتخابات عادلة تحظى نتائجها بثقة العراقيين، كشفت المفوضية عن اعداد المصوتين في الاقتراعين العام والخاص.

فقد بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الاستعدادات للانتخابات العراقية حيث اكدا "على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها وعادلتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين".

وشددا على ضرورة ان إرادة العراقيين الحرة في انتخاب ممثليهم بعيدة عن الضغوط والتزوير والتلاعب كما اكدا على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني كجزء لا يتجزأ من مستلزمات الأمن الانتخابي.

من جهتها، شددت المفوضية العراقية العليا للانتخابات على التزامها الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب في العاشر من شهر أكتوبر المقبل موضحة انها تعمل على وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية .

تعاون مع الامم المتحدة

وأوضحت المفوصية في رسالتها الاسبوعية التي اطلعت عليها "أيلاف" الاثنين أنها صدقت على الاجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق .

اضافت أن فريق الأمم المتحدة يعمل مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بشعبها في مفوضية الانتخابات من أجل تطوير آلية تبويب نتائج المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية.

على صعيد المضي بالتحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات بينت أن "مجلس المفوضين صدق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام) المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص).

55041 محطة تصويت

اوضحت المفوضية أن "مجلس المفوضين صدق على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبا متوفيا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل .

واشارت الى ان المواليد الجدد الذين سيشاركون في الانتخابات للمرة الاولى يبلغ عددهم 988 ألفا 435 ناخبا من مواليد عامي 2001 و2002 وكذلك مواليد 2003 عام سقوط النظام العراقي السابق.

مليون عسكري و120 الف نازح في التصويت الخاص

وقالت المفوضية انها انهت ايضا المصادقة على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2584) محطة اقتراع وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبا خُصصت لهم ست محطات للتصويت في محافظات (دهوك، وواسط، والمثنى، وميسان، والسليمانية) فيما تضمن السجل الخاص بالناخبين النازحين (120,126) ناخبا نازحا خُصص لهم (86) مركز اقتراع بواقع (309) محطات اقتراع .

واوضحت ان عدد وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بلغ عددهم (421) وكيلاً وفرق المراقبة المحلية (320) فريقاً لغاية منتصف الشهر الحالي إضافة إلى اعتماد الإعلاميين المحليين .

يشار الى ان التصويت العام للناخبين سيكون في الموعد المحدد للانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل فيما سيجري التوقيت الخاص قبل ذلك بيومين اي في الثامن من الشهر نفسه.