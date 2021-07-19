الكاظمي والقصبي بحثا تجاوز عقبات تعزيز التعاون الاقتصادي

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ايلاف من لندن: بحث وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في بغداد الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس برهم صالح تجاوز عقبات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال اجتماعه مع الكاظمي فقد نقل له القصبي تحيات وتهاني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع بحث تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها وتجاوز العقبات وحالات التلكؤ وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزّز التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.

وطلب الكاظمي من الوزير القصبي نقل تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الملك سلمان وولي العهد مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها، والتطلع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي الاعلى وبما يحقّق مصالح شعبي البلدين كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان تابعته "ايلاف".

ووصل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الى بغداد في وقت سابق اليوم على رأس وفد لاجراء مباحثات مع القادة العراقيين ضمن أعمال مجلس التنسيق الاعلى بين البلدين.

السعودية داعمة

وخلال مباحثات اجراها القصبي مع الرئيس العراقي برهم صالح فقد جرى "استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة" كما قال بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

وأكد صالح"أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

ولفت الجانبان إلى "العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وتطورها وحرص البلدين على تجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الإقليمي".

وأكد الوزير القصبي للرئيس صالح "التزام المملكة بدعم أمن استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين والتعاون بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

المجلس التنسيقي الاعلى

وكان العراق والسعودية قد اعلنا في نهاية آذار مارس الماضي في ختام زيارة الى السعودية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تأسيس صندوق مشترك برأسمال ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في العراق وعلى تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والتنسيق في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة ابعادها عن التوترات وأسبابها.

وقال بيان عراقي سعودي مشترك انه تم عقد جلسة مباحثات بين الكاظمي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين، على الساحتين الاقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق اوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات السياسية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ومشيدين بانجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الامكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج ايجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

ويرتبط العراق والسعودية بمجلس تنسيقي اعلى وقعه في الرياض

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بالرياض في 22 تشرين الاول اكتوبر عام 2017.

ويهدف المجلس إلى رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية والثقافية بين البلدين ما يفتح بارقة جديدة أمام العراق لإنعاش اقتصاده وترميم ما خلفته الحروب داخله.