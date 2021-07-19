تدمير وكر لداعش بداخله صواريخ شمالي العراق (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير وكر للإرهابيين يضم بداخله 4 صواريخ في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات من مديرية استخبارات وامن كركوك، خرجت قوة مشتركة من سرية مغاوير الفوج الثالث بالواء 56 حشد شعبي، َوتمكنت من العثور على وكر للإرهابيين ضمن قاطع ناحية الرشاد بمحافظة كركوك".



وأشار البيان إلى "ضبط بداخله (4) صواريخ 120 ملم، وفتائل عبوات وقداحات نار تستخدم للتفجير، تم تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب دون حادث يذكر".