بالفيديو: الموازنة العامة تنتظر تفعيل فقراتها المعطلة لاسباب لا تزال مجهولة!

اما من وجهة النظر القانونية، فلا يوجد ما يستدعي استمرار تعطيل فقرات الموازنة العامة، خاصة أنها حظيت بتمرير نيابي ما يجعلها نافذة حتى صدور أمر قضائي يؤكد مخالفتها للمواد القانونية والدستورية.

وتثير مسألة تعطيل فقرات وبنود الموازنة علامات استفهام عدة، خاصة أن للأمر انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي الذي يعاني أساسا من اهتزازات ألقت بظلالها على المواطن.

