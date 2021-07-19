الكاظمي يبحث تنمية العلاقات والملفات ذات الاهتمام المشترك مع ولي عهد أبوظبي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي تلقى إتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، حيث تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعم الأمن والازدهار الشعبين العراقي والاماراتي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال بحث تنمية العلاقات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشاد الكاظمي وفق بيان مكتبه بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع العراق الى تطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد."

وعبر بن زايد عن "مساندته للعراق ولخطوات حكومة الكاظمي الرامية الى الاصلاح، وانتهاج سياسة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة عموماً".

