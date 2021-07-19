انت الان تتابع خبر استقرار أسعار الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
يشار الى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وهي الاسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد.
يشار الى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.