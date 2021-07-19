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استقرار أسعار الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم، 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي الاسعار نفسها التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد.

يشار الى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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