احتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة جون سينا

وكان سينا قد فاجئ الجماهير، ليلة الأحد، بالدخول إلى حلبة المصارعة عقب فوز المصارع المعروف، رومان رينغز، على خصمه، إيدج، ضمن بطولة "Money in the Bank" التي تنظمها مؤسسة "دبليو دبليو إي”> وبحسب تقرير نشره موقع "بي آر" الرياضي فإن، سينا الفائز بلقب بطولة العالم 16 مرة قد لعب "دور المفسد" عندما دخل إلى الحلبة عقب فوز، رينغز، حيث خاطب الجماهير قائلا أن هذال الظهور لن يكون اللية فقط، على حد تعبيره.

ويعد هذا أول ظهور مباشر لسينا في بطولات "دبليو دبليو إي" منذ أن خسر نزاله أمام المصارع، براي وايت في مباراة Firefly Fun House الشهيرة ضمن النسخة 36 من فعاليات بطولة "راسلمينيا" في أبريل/ نيسان من العام المنصرم.



وكانت آخر مباراة رفيعة المستوى لسينا أمام الجماهير قد جرت فعاليتها في بطولة "راسلمينيا 34 " عندما خسر أمام المصارع الشهير المعتزل، إندرتيكر.

وفي حال صدقت التوقعات بشأن عودة، سينا، إلى المصارعة، فمن المتوقع أن يظهر بطولة "SummerSlam في 21 أغسطس، حيث سيواجه خصمه اللدود، رومان رينغز.

من جانب آخر أعرب الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عن سعادتهم بقرار سينا العودة إلى المصارعة، حيث برز وسم "جون سينا" ضمن التغريدات (التريند) الأكثر رواجا في السعودية.

