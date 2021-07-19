بعد اتفاق 'أوبك+' على زيادة الإمدادات.. ما التوقعات لأسعار النفط؟

بغداد - ياسين صفوان - توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" حدوث تذبذب في أسعار النفط في الأسابيع القادمة بسبب المخاطر من سلالة دلتا، لكنه توقع ارتفاع أسعار الخام في المستقبل.

وأفاد بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، بأن اتفاق "أوبك+" لزيادة إمدادات النفط يدعم وجهة نظره بشأن أسعار الخام ويتوقع "رفعا" طفيفا لتوقعاته لفصل الصيف حتى يبلغ برنت 80 دولارا للبرميل.

وقال "غولدمان ساكس" في مذكرة "اشتمل الاتفاق على نقطتي تركيز بارزتين: زيادة معتدلة في الإنتاج والتي ستبقي السوق في حالة عجز في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات لزيادة السعة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة في ظل تنامي نقص الاستثمار".

وأضاف البنك، أن اتفاق "أوبك+" يمثل "صعودا" دولارين للبرميل مقابل 80 دولارا للبرميل في توقعاته لسعر خام برنت قي فصل الصيف وزيادة خمسة دولارات لتوقعاتها البالغة 75 دولارا للبرميل للعام المقبل.

ومع ذلك، يتوقع البنك أن تتذبذب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة بسبب المخاطر من سلالة دلتا وبطء وتيرة تطورات العرض مقارنة بالزيادة مؤخرا في نشاط التنقل.

واتفقت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، أمس الأحد على زيادة المعروض النفطي من أغسطس 2021 لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ المنتجين على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض وسط زيادة حالات كوفيد-19.