انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لـ631 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا في جانب الكرخ، كانت كالأتي:
ابو غريب ------------13 التاجي-------------33
التاجيات -------------1
الحارثية------------- 13
الحرية --------------31
السيدية------------- 20
الشالجية------------ 13
الشعلة-------------- 26
الصالحية------------ 13
الطارمية------------- 16
العامرية --------------1
العطيفية------------ 15
العلاوي -------------12
الغزالية -------------25
القادسية------------ 17
الكاظمية----------- -23
اللطيفية ------------15
المحمودية ----------41
المكاسب ------------11
المنصور------------ 24
الوشاش -------------10
اليرموك -------------27
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------17
حي الجهاد -----------41
حي العامل -----------42
حي العدل ------------19
سبع البور------------- 9
شارع حيفا ------------11
كرادة مريم ------------11
ناحية الرشيد----------17
سكنة جانب الرصافة-----2
محافظة بابل -----------2
محافظة ذي قار-------- -1
المجموع 631
ابو غريب ------------13
الاسكان --------------6
الاعلام --------------18
البياع ---------------14
التاجيات -------------1
الحارثية------------- 13
الحرية --------------31
السيدية------------- 20
الشالجية------------ 13
الشعلة-------------- 26
الصالحية------------ 13
الطارمية------------- 16
العامرية --------------1
العطيفية------------ 15
العلاوي -------------12
الغزالية -------------25
القادسية------------ 17
الكاظمية----------- -23
اللطيفية ------------15
المحمودية ----------41
المكاسب ------------11
المنصور------------ 24
الوشاش -------------10
اليرموك -------------27
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------17
حي الجهاد -----------41
حي العامل -----------42
حي العدل ------------19
سبع البور------------- 9
شارع حيفا ------------11
كرادة مريم ------------11
ناحية الرشيد----------17
سكنة جانب الرصافة-----2
محافظة بابل -----------2
محافظة ذي قار-------- -1
المجموع 631