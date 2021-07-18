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انهاء الافلات من العقاب والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = لانهاء الافلات من العقاب .. المئات يحتجون في بغداد ومدن اوربية , والقوات الامنية تغلق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير.
= الى واشنطن .. الكاظمي يشد الرحال قريبا , وتساؤلات عن الملفات التي ستناقش خلال الحوار الاستراتيجي.

= الصحة تقترح فرض حظر شامل للتجوال .. وذي قار تطلق حملة لتلقيح مواطنيها في الدوائر الحكومية.

=اختطاف الطفلة نسرين من داخل مدينة الطب .. وكاميرات المراقبة في المستشفى تقف بالمرصاد.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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