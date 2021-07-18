انت الان تتابع خبر انهاء الافلات من العقاب والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = لانهاء الافلات من العقاب .. المئات يحتجون في بغداد ومدن اوربية , والقوات الامنية تغلق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير. = الى واشنطن .. الكاظمي يشد الرحال قريبا , وتساؤلات عن الملفات التي ستناقش خلال الحوار الاستراتيجي. = الصحة تقترح فرض حظر شامل للتجوال .. وذي قار تطلق حملة لتلقيح مواطنيها في الدوائر الحكومية. =اختطاف الطفلة نسرين من داخل مدينة الطب .. وكاميرات المراقبة في المستشفى تقف بالمرصاد. =اختطاف الطفلة نسرين من داخل مدينة الطب .. وكاميرات المراقبة في المستشفى تقف بالمرصاد.