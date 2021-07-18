الصحة تصدر بياناً يتعلق بامتحانات الطلبة

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بياناً يتعلق بامتحانات الطلبة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، "نهيب بطلبتنا الأعزّاء المضي بالامتحانات استناداً الى القرارات السابقة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع الالتزام الدقيق بالشروط والتعليمات الصحية".



وأضاف البيان، أنه "في حالة تصاعد اعداد الاصابات سوف نطرح المقترحات الواردة بكتابنا ذي العدد ٣٣٢٤ في ١٨ تموز ٢٠٢١ على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بعد متابعة الموقف الوبائي بصورة دقيقة".