انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن وضع شاشات لعرض نتائج الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، وأعضاء المجلس ورئيس الإدارة الانتخابية، أكدوا التزامهم الثابت بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وإن المفوضية تعمل على وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية".وأضاف، أن "جوهر العملية الانتخابية يتضح من شفافية مسارات عمل المفوضية، إذ صدّق مجلس المفوضين على الاجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، وإن توجه المفوضية نحو إجراءات واضحة لجميع شركاء العملية الانتخابية من (الناخبين والأحزاب والمرشحين والاعلام والمراقبين) وكل المهتمين بالشأن الانتخابي من خلال الإطلاع على نتائج الانتخابات في محطاتهم الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث ستكون هناك شاشة عرض بحجم كاف في كل مكتب انتخابي ليتمكن الجميع من مشاهدة النتائج الأولية في الانتخابات النيابية شهر تشرين الاول 2021".وأشارت إلى أن "فريق الأمم المتحدة يعمل مع دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بشعبها في مفوضية الانتخابات؛ من أجل تطوير آلية تبويب نتائح المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية".

وأضاف البيان، أن "مجلس المفوضين صدّق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام) المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021".

كما صدق مجلس المفوضين، وفق البيان، على "سجل الناخبين العام بعدد (8,273) مركز اقتراع وبواقع (55,041) محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبًا متوفيًا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل متواصل في إطار تسلم بيانات المتوفين الختامية منها، وصدّق المجلس أيضاً على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2,584) محطة اقتراع وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبًا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبًا خُصصت لهم (6) ستة محطات لتصويت نزلاء السجون في محافظات: (دهوك، واسط، المثنى، ميسان، السليمانية)، وتضمن السجل الخاص الناخبين النازحين البالغ عددهم (120,126) ناخبًا نازحًا إذ خُصصت لهم (86) مركز اقتراع وبواقع ( 309) محطة اقتراع".