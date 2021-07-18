الكربولي: مشروع تحالف عزم هو انتخابي.. السياسي بعد الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - اكد عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الأحد، ان وجودنا في تحالف عزم هو انتخابي، موضحا ان جميع المشاريع الموجودة هي مشاريع انتخابية اما السياسي فهو يكون ما بعد الانتخابات.

وقال الكربولي في حديث لـ الخليج 365، ان "جميع المشاريع الموجودة هي مشاريع انتخابية ان صح التعبير، بالتالي فعلى سبيل المثال ان وجودنا في تحالف عزم هو انتخابي، اما السياسي فهو يكون ما بعد الانتخابات"، مبينا ان "اي شيء يتشكل ماقبل الانتخابات فهو انتخابي، اما اي شيء يتشكل مابعد الانتخابات فهو سياسي".



واضاف الكربولي، ان "القناعة بالبرنامج الانتخابي والشخوص والقناعة اين نذهب او اين تأتي، جميعها امور تجعل الشخص يذهب مع جهات ضمن العملية السياسية"، لافتا الى ان "عزم هو مشروع انتخابي ان صح التعبير ولا نستطيع القول غير ذلك".

