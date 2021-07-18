ارتفاع جديد باسعار الدولار في العراق

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 148.250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت امس، 148.100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

