انت الان تتابع خبر ارتفاع جديد باسعار الدولار في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مجددا، اليوم الاحد، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 148.250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت امس، 148.100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 148.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.