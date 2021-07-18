ذي قار تواصل تسجيل إصابات قياسية بكورونا

وقال المصدر للسومرية نيوز أن "ذي قار سجلت 909 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحا ان "هذا الرقم نتيجة الموجة الوبائية الثالثة التي كانت اشد قسوة على محافظة ذي قار".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 2126 فحصا لا شخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبها ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 63533 حالة منذ ظهور الوباء".