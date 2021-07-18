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ذي قار تواصل تسجيل إصابات قياسية بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد،، بأن المحافظة واصلت تسجيل إصابات قياسية بفيروس .

وقال المصدر للسومرية نيوز أن "ذي قار سجلت 909 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحا ان "هذا الرقم نتيجة الموجة الوبائية الثالثة التي كانت اشد قسوة على محافظة ذي قار".

 

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة بلغت 2126 فحصا لا شخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبها ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 63533 حالة منذ ظهور الوباء".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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