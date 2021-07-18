صحة بابل تكشف عن خطتها الصحية والوقائية خلال ايام عيد الاضحى

بغداد - ياسين صفوان - كشفت دائرة صحة بابل، اليوم الاحد، عن خطتها الصحية والوقائية خلال ايام عيد الاضحى.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة خالد المرشدي للصحيفة الرسمية ان "الدائرة اعدت خطة صحية وقائية خلال ايام عيد الاضحى، تضمنت زيادة عدد سيارات الاسعاف الفوري في المناطق الترفيهية، اضافة الى فتح العيادات الاستشارية ومراكز صحية خافرة، وكذلك المنافذ التلقيحية".

وذكر ان "الدائرة تعمل على اخلاء جميع ردهات العزل الوبائية ونقلها الى ردهات في المستشفيات وتأمين مخاطر حدوث الحرائق".