فنانة مصرية مشهورة تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الفنان المصري أحمد العوضي أن زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية، وطلب من متابعيه على صفحته الرسمية فيسبوك الدعاء لها.

وكشف العوضي أن زوجته داخل غرفة العمليات، دون أن يحدد العملية التي تخضع لها، مناشدا الجمهور بالدعاء لها حتى تخرج بسلام.

وكتب العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".