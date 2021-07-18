قطر تحقق فوزا ساحقا في بطولة الكأس الذهبية

وسجل أهداف المنتخب القطري، كل من عبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، ومحمد مونتاري، والمعز علي في الدقائق (11، 22، 36، 46).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودع منتخب غرينادا البطولة عقب الخسارة الثانية على التوالي، وستكون مباراته المقبلة مع بنما بمثابة تحصيل حاصل.

