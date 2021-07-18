انت الان تتابع خبر قطر تحقق فوزا ساحقا في بطولة الكأس الذهبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-18 | 08:07
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حقق منتخب قطر أول انتصاراته ببطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، بعد فوزه على منتخب جرينادا 4-0، فجر الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل أهداف المنتخب القطري، كل من عبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، ومحمد مونتاري، والمعز علي في الدقائق (11، 22، 36، 46).
وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودع منتخب غرينادا البطولة عقب الخسارة الثانية على التوالي، وستكون مباراته المقبلة مع بنما بمثابة تحصيل حاصل.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودع منتخب غرينادا البطولة عقب الخسارة الثانية على التوالي، وستكون مباراته المقبلة مع بنما بمثابة تحصيل حاصل.
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