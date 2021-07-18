انت الان تتابع خبر اخماد حريق اندلع بأحد الفنادق وسط مدينة كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع في فندق بمركز مدينة كربلاء المقدسة.