انت الان تتابع خبر اخماد حريق اندلع بأحد الفنادق وسط مدينة كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع في فندق بمركز مدينة كربلاء المقدسة.
وافاد مراسل السومرية، بأن "حريقا نشب بأحد الفنادق الواقعة في بداية شارع السدرة قرب مرقد الامام الحسين عليه السلام وسط مدينة كربلاء المقدسة"، مؤكدا ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وتمكنت من اخماده".
واضاف نقلا عن شهود عيان بانه "تم انقاذ عوائل من الحريق"، لافتا الى "وجود جرحى تم نقلهم الى المستشفى".
واضاف نقلا عن شهود عيان بانه "تم انقاذ عوائل من الحريق"، لافتا الى "وجود جرحى تم نقلهم الى المستشفى".