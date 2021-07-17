انت الان تتابع خبر تأجيل الانتخابات والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يكشف للزعامات اسم الجهة التي ينتمي لها قاتل هشام الهاشمي،، وقبيلة كنانة تتبرأ من منفذ الاغتيال.
= رئيس الوزراء الى واشنطن بعد عطلة العيد.. جدولة الانسحاب وتأمين الانتخابات على رأس المباحثات.
= بعد اقتراب النيران منها.. انقاذ حاوية للاعتدة والصواريخ وسط بغداد،، والبصرة توجه بتأمين الحماية للمستشفيات.
= المفوضية تغلق مقار حزبية غير مسجلة رسمياً.. وخيار تأجيل الانتخابات يطرح مجددا بعد انسحاب الصدر.
= بعد اقتراب النيران منها.. انقاذ حاوية للاعتدة والصواريخ وسط بغداد،، والبصرة توجه بتأمين الحماية للمستشفيات.
= المفوضية تغلق مقار حزبية غير مسجلة رسمياً.. وخيار تأجيل الانتخابات يطرح مجددا بعد انسحاب الصدر.