الاتصالات تعلن توجهها لتجهيز جميع المدارس بانترنت مجاني

وقالت وزارة التربية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها علي حميد الدليمي "حضر اعمال الورشة التخصصية حول التحول الالكتروني التي اقامتها وزارة الاتصالات، بغية التعرف على الابعاد التطبيقية لبيئة التعليم الرقمي وتسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا تقنية المعلومات ومعرفة استراتيجياتها بما يخدم عمل المؤسسة التربوية".وأشار الدليمي إلى "اهمية بلورة فكرٍ تربوي رائد يُسهم في تحقيق بيئة تعليمية تأخذ بأيدي الطلبة إلى آفاق واسعة تحاكي بمضامينها الخطط الاستراتيجية والوطنية التي تستهدف تطوير البنى التحتية للتعليم الإلكتروني الذي يُعد من أهم أنماط التعليم في الوقت الحاضر, وتكنولوجيا التعليم أصبحت من الضروريات الأساسية في النظم التربوية والتعليمية خاصة في ظل التحول العالمي بعد جائحة كورونا ".

من جهته، لفت وزير الاتصالات اركان الشيباني، إلى "استمرار اللقاءات والاجتماعات الفنية من اجل انضاج هذا المشروع، مبيناً أن وزارته تُسخر جهودها للتعاون مع وزارة التربية لدعم التعليم الالكتروني والمضي بمشوارها العلمي، مفصحاً عن توجه وزارة الاتصالات تجهيز جميع المدارس بخدمة الكيبل الضوئي (الانترنيت) بشكل مجاني خدمة للعملية التربوية في البلاد".

