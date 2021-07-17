يونايتد يقترب من حسم التعاقد مع مدافع مدريد

وبحسب موقع "سكاي سبورتس"، بات مانشستر يونايتد قريبًا من التوصل لاتفاق شخصي مع ممثلي المدافع الفرنسي.

ونوه الموقع أن فاران يرحب بفكرة الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وحال الاتفاق مع فاران، سيدخل المان يونايتد في مفاوضات جادة وسريعة مع ريال مدريد، لإتمام الصفقة.



وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد في صيف عام 2022، وهو ما يعزز موقف الشياطين الحمر.

ويدعم موقف مانشستر يونايتد، خوف ريال مدريد من رحيل اللاعب الفرنسي مجانًا في الصيف المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل، وذلك بعد خروجه دون الظفر بأي بطولة في الموسم الماضي.

