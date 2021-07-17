انت الان تتابع خبر العراق يعبر عن حزنه لضحايا فيضانات ألمانيا وبلجيكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت جمهورية العراق، اليوم السبت، عن تضامنها مع ألمانيا وبلجيكا، وذلك بعد موجة الفيضانات الأخيرة التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى.