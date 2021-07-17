انت الان تتابع خبر العراق يعبر عن حزنه لضحايا فيضانات ألمانيا وبلجيكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت جمهورية العراق، اليوم السبت، عن تضامنها مع ألمانيا وبلجيكا، وذلك بعد موجة الفيضانات الأخيرة التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى.
وقالت وزارة الخارجيَّة ، في بيان ورد لـ الخليج 365، "تُعربُ حكومة العراق عن تضامنها مع حكومَتي ألمانيا وبلجيكا، إثر الفيضانات التي وقعت مؤخّراً، ونُعبّرُ عن مشاعر الحُزنِ في سقوط أعدادٍ من الضحايا وفقد العشرات من المدنيين".
وأضاف البيان، "نتوجَّه إلى أهالي الضحايا والمفقودين بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة".
وأضاف البيان، "نتوجَّه إلى أهالي الضحايا والمفقودين بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة".