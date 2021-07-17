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كردستان توجه دعوة للمسيحيين العراقيين في الخارج

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بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، المسيحيين العراقيين إلى العودة لديارهم، فيما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة التعايش والانسجام بين المكونات الدينية والقومية داخل البلاد.
وقال مكتب بارزاني في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو والوفد المرافق له".

وشدد بارزاني، على "أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والانسجام بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان والعراق، داعياً المسيحيين في الخارج للعودة إلى ديارهم، مؤكداً أن حكومة الإقليم ستوفر كل التسهيلات اللازمة لعودتهم وحماية حقوقهم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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