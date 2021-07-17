العراق يستأنف السياحة الدينية مع دول العالم

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء على استئناف السياحة الدينية بين العراق ودول العالم.

وقال ناظم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "القرار جاء بناءً على مخاطبة وزارة الثقافة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بذلك منذ نحو سنةٍ بكتابها المرقم 7730 في 2020/7/12، وما بعدها من كتبٍ، واستناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2021/7/8".



وأضاف، أنَّ "عملية تفويج السائحين ستجري بشكل محسوب، مع اتباع البروتوكولات الصحية، وقد باشرنا بهذا القرار ابتداءً من أمسِ الجمعة بوصول السياح إلى مطار النجف الأشرف، ما يعني دعماً للقطاع السياحي وللفنادق تحديداً خاصةً في المدن الدينية".

