انت الان تتابع خبر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط، لهذا اليوم السبت، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
سعر بيع الدولار في العراق 148,500
سعر شراء الدولار في العراق 147,750
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1810,35 دولار
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سعر شراء الدولار في العراق 147,750
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100 يورو 118,04 دولار
100 باوند 137,63 دولار
100 دولار 851,89 ليرة تركية
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1810,35 دولار
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سعر برميل نفط خام برنـت 73,04 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي 71,44 دولار