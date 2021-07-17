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أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط، لهذا اليوم السبت، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
سعر بيع الدولار في العراق 148,500
سعر شراء الدولار في العراق 147,750

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100 يورو 118,04 دولار
100 باوند 137,63 دولار
100 دولار 851,89 ليرة تركية


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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1810,35 دولار

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سعر برميل نفط خام برنـت 73,04 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي 71,44 دولار

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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