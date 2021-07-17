انت الان تتابع خبر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط لهذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط، لهذا اليوم السبت، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.