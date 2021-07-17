- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تثير تفاعل الجمهور بعد نشرها جلسة تصوير جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها باللون الأسود، وأثارت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.
وتألقت "سمية"» في جلسة التصوير، بفستان باللون الأسود منفوش من الأسفل، كما أنه جاء دون أكتاف وتركت شعرها منسدلًا مع وضع «مكياج» مناسب، وعلقت على الصور بأنه اللون الأسود هو المفضل لها.
وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "منورة يا سوما.. قمة الروعة والجمال.. جميلة.. بطل مصر.. إيه الجمال دا".