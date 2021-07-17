انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تثير تفاعل الجمهور بعد نشرها جلسة تصوير جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها باللون الأسود، وأثارت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.