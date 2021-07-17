ما حقيقية تغريم رئيس البرلمان 100 الف دينار؟.. القضاء يوضح

بغداد - ياسين صفوان - اوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم السبت، حقيقية تغريم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 100 الف دينار لتعيينه ٣٨ وزير ووكيل بصورة غير دستورية.

وذكر اعلام المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وسائل إعلام ومواقع التواصل تداولت خبرا بعنوان (المحكمة الاتحادية تغرم رئيس مجلس النواب ١٠٠ الف دينار لتعيينه ٣٨ وزير ووكيل بصورة غير دستورية)"، منوهة بأنها لم تصدر هكذا قرار".



واشارت المحكمة الى انها "تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر الاخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".