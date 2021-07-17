تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء

بغداد - ياسين صفوان - كشف نجل الفنان خالد سامي، تطورات حالة والده الصحية بعد مرور حوالي شهرين على دخوله بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

ونشر تركي نجل الفنان السعودي، تغريدة جديدة عن حالة والده الصحية أثارت قلق جمهوره ومحبيه، حيث قال أنا "‏حاليا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب".



وتابع: "وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا.. أيضا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ما أخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له أبوي أعز وأغلى من أحب أبي أشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".