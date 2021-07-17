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إجلاء المئات بسبب فيضان أحد السدود غربي ألمانيا

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السلطات الألمانية، اليوم السبت، إجلاء مئات السكان في ولاية شمال الراين- وستفاليا نتيجة فيضان مياه سد على نهر رور، على خلفية الفيضانات التي أودت بأرواح 130 شخصا على الأقل.
وأكدت سلطات مدينة فاسنبرغ التابع لمقاطعة كولونيا، أن رجال الإنقاذ أجلوا خلال الليل الماضي نحو 700 من سكان منطقة أوفهوفين، بالإضافة إلى إبلاغ سكان منطقتين أخريين باحتمال إجلائهم أيضا.

وأفادت صحيفة "فيلت" بأن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا صباح اليوم، على الرغم من أن منسوب المياه مستقر.


ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب غربي ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى 133 قتيلا على الأقل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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